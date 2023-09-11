جامعة أسيوط تشترط الحصول على دورات التحول الرقمى لترقية أستاذ وأستاذ مساعد

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط عن خطته التدريبية “دورات التحول الرقمى للترقية أستاذ وأستاذ مساعد” لشهر أغسطس الماضي، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد، مدير المركز.

تهدف هذه الدورات إلى تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط في مجال التحول الرقمي، حيث يعتبر هذا التحول ضرورة حتمية في العصر الحالي. يتم تقديم هذه الدورات لتمكين الأعضاء من مواكبة التطور التكنولوجي والتعلم عن بعد، وتعزيز قدرتهم على تطبيق التقنيات الرقمية في عملهم الأكاديمي.

تشتمل الخطة التدريبية على مجموعة من الدورات التي تغطي مختلف جوانب التحول الرقمي، بما في ذلك استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني وتطوير الموارد التعليمية الرقمية واستخدام الأدوات الرقمية لتحسين الأداء التدريسي، كما ستركز الدورات أيضًا على مهارات التعامل مع المنصات الرقمية وتصميم وتطوير المحتوى المتعلق بالتعلم الإلكتروني.

يتم استهداف هذه الدورات لأعضاء هيئة التدريس بجميع المراحل الأكاديمية، بدءًا من المحاضرين المساعدين وحتى الأساتذة، حيث يعتبر التحول الرقمي تحديًا لمختلف المستويات وتطلب تجهيز وتدريب فريق التدريس بشكل مناسب.

يعكس إعلان هذه الخطة التدريبية التزام جامعة أسيوط برفع مستوى التعليم الجامعي ومواكبة تطورات التكنولوجيا، مما يعزز جودة التعليم ويتيح فرصًا أكبر للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل.

سيتم توفير المواد التدريبية والتقنيات اللازمة لإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء للاستفادة من هذه الدورات، وسيتم تكريس الجهود لضمان تنفيذ الدورات بشكل فعال وفقًا للمعايير الأكاديمية المعترف بها.

من المتوقع أن تؤثر هذه الدورات بشكل إيجابي على تحسين الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس وتسهم في تطوير بيئة تعليمية رقمية حديثة ومتقدمة في جامعة أسيوط، وبالتالي، سيكون لهذا الإعلان تأثير كبير على الجودة العامة للتعليم في الجامعة ورفع مكانتها وسمعتها في المجال الأكاديمي.