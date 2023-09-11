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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غنية بالعناصر الغذائية المهمة| طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم مع الجبن بالفرن

شكشوكة
شكشوكة

 شكشوكة البيض بالطماطم مع الجبن من الأكلات السريعة والصحية والتي تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم، ولذلك يمكنك تحضيرها عند الشعور بالجوع المفاجيء أو كوجبة رئيسية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

شكشوكة

 طريقة عمل شكشوكة البيض بالطماطم مع الجبن بالفرن:

 المقادير

 - البصل: 1 حبة (مفروم)

 - الثوم: سن (مفروم)

 - طماطم: 2 حبة (مفرومة)

 - البيض: 2 حبة

 - ملح: ملعقة صغيرة

 - فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

 - زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

 - جبن الشيدر: كوب (مبشور)

 - جبن موزاريلا: نصف كوب (مبشور)

 

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 طريقة التحضير:

 سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار، وأضيفي البصل والثوم وقلبي حتى تذبل المكونات.

 أضيفي الطماطم المفرومة، واتركي المزيج حتى تتسبك الطماطم.

 أضيفي البيض، وبهري بالملح والفلفل الأسود، وحركي حتى ينضج البيض نصف استواء.

 انقلي المزيج لطبق الفرن ثم وزعي جبن الشيدر، وجبن الموزاريلا.

 أدخلي الطبق للفرن لمدة 10 دقائق.

 قدمي الشكشوكة ساخنة مع الخبز المحمص.

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