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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تتبني حملة سند شباب الصعيد « داعمون يا شباب مصر»

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تحرص وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، علي تبني العديد من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعزيز دورهم كقوة إيجابية في المجتمع .

وجاءت توصيات قمتي شباب الصعيد  التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد خلال شهري يناير وسبتمبر ٢٠٢٣ ، بإطلاق حملة  « داعمون ياشباب مصر» بمحافظات الجمهورية ،بهدف تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية.
 

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