الشباب والرياضة تتبني حملة سند شباب الصعيد « داعمون يا شباب مصر»

تحرص وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، علي تبني العديد من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعزيز دورهم كقوة إيجابية في المجتمع .

وجاءت توصيات قمتي شباب الصعيد التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد خلال شهري يناير وسبتمبر ٢٠٢٣ ، بإطلاق حملة « داعمون ياشباب مصر» بمحافظات الجمهورية ،بهدف تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية.

