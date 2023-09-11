أحمد سعد: هيفضل جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي وللحياة

حرص الفنان أحمد سعد على توجيه رسالة لجمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك بعد الحضور الكبير الذي شهده حفله الأخير برفقة روبي.

مجموعة صور من كواليس الحفل، وعلق عليها: «هيفضل جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي وللحياة».

وكان حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من حفله الأخير مع طفل من ذوي الهمم.

وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: “ضحكتك عندي أحسن من كل النجاح اللي شفته في حياتي”.

وكانت تصدرت علياء بسيوني التريند على موقع تويتر، منذ ساعات قليلة، وذلك بعد اعلانها الطلاق من زوجها المطرب أحمد سعد عبر منشور بموقع «إنستجرام»، ولم يستمر زواجهما عامين وبينهما طفلة تدعي “مريم” لم تتخطي من العمر سوي شهرين.

وكتبت علياء بسيوني قائلة: الحمدلله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.

ولم يكن انفصال أحمد سعد هو الأول حيث كانت له ثلاث زيحات سابقة أيضًا، ونستعرض زيجاته منذ البداية حتي الآن.

لبنى بيومي

تزوج أحمد سعد للمرة الأولي لبنى بيومي وهي الزيجة الأولى في حياته وهي أم أولاده، وأنجب منها طفلين.

ريم البارودي

تزوج الفنان أحمد سعد الفنانة ريم البارودي وكانت الزيجة الثانية ورغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما إلا انها لم تستمر طويلا، سوي أسبوع وأحد فقط.

أحمد سعد وريم البارودي

سمية الخشاب

تزوج أحمد سعد من النجمة سمية الخشاب واستمر زواجهما لمدة عامين وانتهت الزيجة الثالثة بالطلاق والمشاكل الكبيرة التي أعلن عنها الثنائي فى البرامج التليفزيونية، التي وصلت الى اعلان سمية كسر أحمد سعد “الطحال” وكان الثنائي حديث السوشيال ميديا.

أحمد سعد وسمية الخشاب

علياء بسيوني

تزوج الفنان أحمد سعد من علياء بسيوني التي كانت الزيجة الرابعة فى حياته والتي أعلنت طلاقهما اليوم.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وقالت علياء بسيوني عبر خاصية الاستوري إنستجرام: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء، وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة إلا أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار إلا أنا ابتديته وكنش حابة انه ينتهي”.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأضافت علياء بسيوني: “شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعده ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك، اكبر شكر على المقلب إللى أنا أخدته في العلاقة دي وكنت فاهمة أن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها والا تسوي ربنا معانا أنا وبناتي في الجاي، وينتقم منك ويديلك على أد كل حاجة حصلت”.