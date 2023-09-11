بث مباشر.. قرعة الدوري المصري موسم 2023- 2024 (شاهد)

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وتجري اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، قرعة الدوري المصري موسم 2023-2024، بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقررأن تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، حسبما أعلنت رابطة الأندية المصرية.

ويشارك في بطولة الدوري المصري الممتاز 18 فريقًا، وهم: "الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والداخلية وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفاركو والمقاولون العرب وإنبي" بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة هذا الموسم (بلدية المحلة والجونة ونادي زد).

وكان النادي الأهلي توج ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي 2022-2023 بعدما أنهى المسابقة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 83 نقطة.

وهبطت 3 أندية من الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية (دوري المحترفين) وهم "أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود".

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية موعد قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، حيث تقام مساء اليوم الإثنين 11-9-2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز بـ43 مرة، ويأتي الزمالك في الوصافة بـ14 لقبًا.

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