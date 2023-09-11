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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يبحث سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين

اللواء أسامة القاضى
اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مع وفد مؤسسة بنك الطعام المصرى برئاسة دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى والرئيس التنفيذى لبرنامج" وفرة"، سبل وآليات التعاون المشترك لدعم فئات صغار المزارعين .

 

 

 

وأصحاب الحيازات الصغيرة بالقرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة ، من خلال برامج التمكين الاقتصادى لرفع إنتاجيتهم وتوعيتهم وتسويق منتجاتهم بهدف تحسين سبل العيش لهم ، وذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة، 

 

 

 

 

رحب المحافظ بالوفد مؤكداً،  حرص الدولة على دعم الفلاح المصرى بكل السبل المتاحة ، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية بإعتبارها ركناً أساسياً من أركان الإقتصاد الوطنى ، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كافة الإمكانات ، من أجل تخفيف الأعباء على المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم ، والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية ، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الانتاجية الزراعية.

 

 

من جانبه، أوضح دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى ، أن من أهم البرامج التى يعمل عليها بنك الطعام المصرى لدعم الفلاحين والمزارعين ، هى برامج زيادة الانتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة ، وذلك من خلال دعمهم فنياً وإمدادهم وتزويدهم بالأسمدة والتقاوى ، فضلاً عن ضمان تسويق محاصيلهم الزراعية ، وتوعيتهم بالإرشادات الزراعية الصحيحة، إلى جانب دعم مشروعات الإنتاج الداجنى للسيدات وصغار المربين ، بما يسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى .

الجريدة الورقية