محافظ المنيا يبحث سبل التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مع وفد مؤسسة بنك الطعام المصرى برئاسة دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى والرئيس التنفيذى لبرنامج" وفرة"، سبل وآليات التعاون المشترك لدعم فئات صغار المزارعين .

وأصحاب الحيازات الصغيرة بالقرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة ، من خلال برامج التمكين الاقتصادى لرفع إنتاجيتهم وتوعيتهم وتسويق منتجاتهم بهدف تحسين سبل العيش لهم ، وذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام للمحافظة،

رحب المحافظ بالوفد مؤكداً، حرص الدولة على دعم الفلاح المصرى بكل السبل المتاحة ، إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية بإعتبارها ركناً أساسياً من أركان الإقتصاد الوطنى ، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كافة الإمكانات ، من أجل تخفيف الأعباء على المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم ، والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية ، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الانتاجية الزراعية.

من جانبه، أوضح دكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصرى ، أن من أهم البرامج التى يعمل عليها بنك الطعام المصرى لدعم الفلاحين والمزارعين ، هى برامج زيادة الانتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة ، وذلك من خلال دعمهم فنياً وإمدادهم وتزويدهم بالأسمدة والتقاوى ، فضلاً عن ضمان تسويق محاصيلهم الزراعية ، وتوعيتهم بالإرشادات الزراعية الصحيحة، إلى جانب دعم مشروعات الإنتاج الداجنى للسيدات وصغار المربين ، بما يسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى .