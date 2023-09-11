جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لكفر العلماء

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية كفر العلماء مركز فاقوس بالشرقية، لتكون سابع قافلة فى فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك ضمن آليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وأشرف على تنفيذ القافلة الدكتور نصر عبدالوهاب محمد، عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبدالسميع، مدير إدارة البيئة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على ١٧٩ حالة حيوانات، ٢٦٣٠ حالة طيور وأرانب، وتم تشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرًا للدخل والغذاء وضمان الحياة الكريمة للمربين.