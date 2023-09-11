لو معندكيش وقت| حضري فطيرة السجق السريعة

فطيرة السجق من أسهل الأكلات التي يمكنك تحضيرها كوجبة سريعة إذا لم يكن لديك وقتًا طويلًا لإعداد سفرتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة تحضير فطيرة السجق

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- سجق : 3 حبات

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الكوسا : 2 حبة (مبشورة)

- جبن موزاريلا : كوب

- دقيق : نصف كوب

- حليب : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

طريقة التحضير

‏سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية وادهني طبق بايركس بالقليل من الزيت.

في مقلاة على النار، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل واطهيه مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين حتى يصبح طرياً.

أضيفي السجق إلى المقلاة واطهيه لمدة 6 دقائق مع التقليب.

ضعي السجق جانباً لمدة 5 دقائق حتى يبرد تماماً.

قلبي السجق مع البصل، والجزر، والكوسا، والجبن.

في وعاء منفصل، اخفقي الدقيق والحليب حتى يصبح ناعماً، ثم أضيفي البيض، والملح، والفلفل الأسود، واستمري بالخفق حتى يتجانس.

اسكبي الخليط في صينية الخبز وضعي طبقة من الخليط فوق العجين.

اخبزي الفطيرة في الفرن لمدة 60 دقيقة أو حتى تنضج تماماً.

اتركي الفطيرة لمدة 5 دقائق حتى تهدأ ثم قدميها ساخنة.