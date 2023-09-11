وفد ألماني يُشيد بمدرسة الأحمدية بالشرقية

زار وفد ألماني برئاسة رئيس بنك التعمير الألماني؛ اليوم الإثنين، مدرسة الأحمدية للتعليم الاساسى بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

ضم الوفد رئيس بنك التعمير الألمانى على مستوى الشرق الأوسط، ومدير ومهندسي شركة جوبا، وذلك بحضور المهندس أحمد مرسى، مدير هيئة الأبنية بالشرقية، والمشرفين على مشروع كويسب ٢، ولجنة من وزارة التربية والتعليم، ولجنة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية بقيادة بشر حسين، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور أمين منصور، مدير عام إدارة بلبيس التعليمية، وعصام حتيت التعليم الإبتدائي، والمهندس عبدالحسيب، مدير المباني، وطارق عطية، مدير المدرسة.

وأثنى الوفد الألماني على دور وآلية العمل في مدرسة الأحمدية، مؤكدين أنها من أفضل المدارس التي زاروها، وهي بمثابة صرح معمارى جديد تفتخر به قرية بساتين الإسماعيلية والإدارة التعليمية.

وتمت الإشادة لممارسة الأنشطة المدرسية في جميع صورها بوجود التلاميذ، وأكد الدكتور أمين منصور، مدير عام الإدارة التعليمية للوفد الألماني، على أهمية مثل هذه المدارس التي تقام على الطراز الألماني في تقريب الثقافات بين الشعبين الألماني والمصري، وشكرهم على مثل هذه الإنشاءات الرائعة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم مهتمة اهتمامًا كبيرًا بتفعيل الأنشطة في مدارس بلبيس، مؤكدًا أن ممارسة الأنشطة التربوية من شأنها تكوين وبناء شخصية الطلاب وزيادة الوعي وروح الانتماء وغرس قيم المنافسة بين الطلاب.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التربوية التي تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات، واكتشاف المواهب في كل المجالات والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق وخلق جيل قادر على الابتكار، والإبداع وتحمل المسؤولية.