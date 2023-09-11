كريتيف ساميت يطلق نسخته القادمة من المهرجان السنوي

أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة المتخصصة في تعزيز الابتكار والعمل الإبداعي، عن موعد نسختها القادمة من مهرجانها السنوي لعام 2023، والمقرر انعقاده في الفترة من 23 سبتمبر إلى 25 سبتمبر الجاري في كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "دفع الاقتصاد الإبداعي نحو قيادة المستقبل".

تعتبر كريتيف ساميت Creative Summit، المنصة الرائدة للصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اكتسبت زخما كبيرا في المشهد الإبداعي منذ اطلاقه في عام 2014 وعلى مدار 9 سنوات لعب دورا هام في خلق محادثات ومساحات ابداعية و تنظيم العديد من الدورات، بالإضافة إلى مراسم توزيع جوائز في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، استطاع فيها كريتيف ساميت إثراء الفكر الإبداعى للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعى خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم.

ومن خلال التعاون مع صانعي السياسة المؤثرين، ونجوم الأعمال البارزين، وقادة الصناعة المشهورين عالميًا، تواصل المنصة احداث تأثير فعال للمشهد الابداعي، حيث تلتزم كريتيف ساميت Creative Summit بطرح حوارات هامة داخل النظام البيئي الإبداعي، وينعقد المهرجان القادم تحت شعار «دفع الاقتصاد الإبداعي نحو قيادة المستقبل»، بهدف أن يحدث حالة من التقارب المميز والمبتكر بين العقول الإبداعية، بجانب معالجة عدد من الموضوعات الهامة مثل التوجه الحكومي نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال في مجال الأزياء، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة والتسويق والتواصل والاستدامة وتمكين المرأة، كما يقدم الحدث مساحة ومنصة ابداعية للشباب ورجال الأعمال والنساء لتحسين مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل وفتح قنوات اتصال اكبر مع خبراء الأعمال والصناعة وقادة الفكر والمبتكرين في مختلف المجالات.

سيشمل المهرجان خلال النسخة المقبلة مشاركة مجموعة واسعة من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين لزيادة وتعميق مضمون المحادثات واثراء المشهد الإبداعي. ولأول مرة في مصر والمنطقة، ستشهد هذه النسخة الحديث عن التقنية الاكثر انتشارا عالميا مؤخرا شات جي بي تي ChatGPT، باستضافة رودجر ويركهوفن، المدير الإبداعي المستقل في اوبن ايه آي OpenAI، ضمن الفريق الإبداعي الذي تولى تطوير برنامج شات جي بي تي ChatGPT، في حوار إبداعي عن الموازنة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي، وستناقش كريتيف ساميت وشات جي بي تي لأول مرة المعادلة المطلوبة لقيادة الثورة الإبداعية، حيث يعكس ذلك النهج المتعدد الأوجه التزام كريتيف ساميت برعاية التواصل وتوفير رؤية ومساحة تعليمية وتقديم الترفيه داخل الصناعة الإبداعية ليواصل بذلك ريادته مع توقعات بحضور اكثر من 4500 قائد وعقل مبدع، حيث استطاعت المنصة وعلى مدار السنوات الماضية، جذب أكثر من 14,000 من الحضور و1,600 متحدثًا وأكثر من 55 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للعديد من الشركات الرائدة فى مجال الابتكار لإلقاء أكثر من 420 محاضرة وأكثر من 84 حلقة نقاشية وأكثر من 10 ورش عمل.

قالت مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف ساميت، "نعتز بكوننا أول منصة إبداعية متكاملة في مصر والشرق الأوسط، ونهدف لتفعيل والارتقاء بدور الاقتصاد الإبداعي و تمكين المرأة وخلق منصة ابداعية للشباب لتحسين مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل لتنمية الاقتصاد الإبداعي وفتح قنوات اتصال اكبر مع خبراء الأعمال والصناعة وقادة الفكر والمبتكرين في مختلف المجالات. حيث ستقدم النسخة القادمة عدد من المناقشات والحوارات الإبداعية المليئة بالخبرات والتجارب الهامة المختلفة والناجحة علي مدار ثلاث أيام." كما أضافت سلامة، نفخر كوننا أولى المنصات التي تجذب العديد من الشخصيات من المبتكرين لنقدم أفكارهم الإبداعية للجمهور المصري، كما سنحتفي بعدد من قصص النجاح الملهمة في العديد من الصناعات الإبداعية، كما سيتم خلق ساحة تواصل مفتوحة للجمهور للتعلم من المبدعين المشاركين في المهرجان."

ويقول رودجر ويركهوفين، المدير الإبداعي المستقل بشركة OpenAI المطورة لبرنامجChatGPT "يسعدني التواجد لأول مرة في مصر بلد الحضارة والتاريخ للتحدث عن التكنولوجيا ودور الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركتي في مهرجان كريتيف ساميت لعام 2023. منذ عام، كانت OpenAI غير معروفة للكثيرين، والآن، يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) دور محوري في صناعة الإبداع ونمو الاقتصاد الإبداعي ودفع القطاع للأمام. ومن خلال مشاركتي في كريتيف ساميت هذا العام، سوف أقوم بمشاركة خبراتنا في المجال للحضور."

