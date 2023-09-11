محافظ المنيا يستقبل وفد المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية"

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية.

وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11، وحتى 21 سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقًا لعدة معايير أهمها ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجى الذكى).

ولفت المحافظ، أن المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، موجهًا بتسجيل كافة المقترحات والملاحظات لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.

جدير بالذكر، أن الدورة الثانية من المبادرة، بدأت في استقبال الأعمال مطلع أبريل الماضي وحتى أول سبتمبر الجارى من خلال المنصة الإلكترونية httpwww.sgg.eg ، وذلك بإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية.