تعرف على المتسبب الحقيقي في أحداث 11 سبتمبر (شاهد)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، المتسبب في أحداث 11 سبتمبر.

وقال "فرج" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن تنظيم القاعدة و المتسبب في أحداث 11 سبتمبر، معقبًا:" "تنظيم القاعدة بدأ عندما دخل السوفيت أفغانستان، وشعرت أمريكا أنهم اقتربوا من مصادر البترول، ولا بد أن يرحلوا".

وأضاف "أمريكا اتفقوا مع العناصر المجاهدين في أفغانستان وأعطتهم المال والسلام"، لافتًا إلى أن "بن لادن أخذ من أمريكا 5 مليارات دولار دون التسليح".

وأشار إلى أن "نجح المقاتلون في إخراج السوفيت من أفغانستان"، معقبًا "اللي يحضر العفريت وميعرفش يصرفه، هذا ما حدث، وبدأ بن لادن يقول إن أمريكا هي أساس الفساد في العالم، ويجب أن نتخلص منها، ومن هنا بدأت أحداث 11 سبتمبر".

مرور 22 عامًا على أحداث 11 سبتمبر:

مر 22 عامًا على أحداث 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، لانهيار مركز التجارة العالمي، ومازالت دول العالم تحصل على مستجدات في الحادث سنة تلو الأخرى سواء في الكشف عن رفات الضحايا، أو معلومات جديدة، وفي الذكرى الـ 22 لأحداث 11 سبتمبر نستعرض لكم ردود أفعال دول العالم حول أحداث 11 سبتمبر.

إدانة واسعة من زعماء العالم حول أحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى العديد من النصب التذكارية والتأبينات في جميع أنحاء العالم، وقد أدانت حكومات العالم الهجمات على نطاق واسع، بما في ذلك تلك التي تعتبر تقليديًا معادية للولايات المتحدة، مثل كوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية. ومع ذلك، في حالات قليلة، تم الإبلاغ عن احتفالات بالهجمات، واتهمت بعض الجماعات والأفراد الولايات المتحدة في الواقع بتنفيذ الهجمات على نفسها.

الأرجنتين:

أعرب الرئيس الأرجنتينى فرناندو دي لا روا عن "رفضه المطلق" للهجمات الإرهابية، وقدم مساعدة للولايات المتحدة تتجسد في شكل مساعدات طبية وإنسانية دعمًا للتدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، كما أدان أومبيرتو روجيرو، رئيس حزب العدالة المعارض في ذلك الوقت، الهجمات، كما فعل أعضاء آخرون في الحكومة والمجتمع.

أستراليا:

كان رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد في واشنطن العاصمة صباح يوم الهجوم، واستحضر معاهدة أنزوس، قائلًا إنها أظهرت “التزام أستراليا الثابت بالعمل مع الولايات المتحدة.”

الصين:

قال الرئيس جيانغ زيمين إنه “صُدم” وأرسل تعازيه للرئيس بوش، بينما قالت وزارة الخارجية إن الصين “تعارض كل أشكال” الإرهاب. وفي بكين، زار عشرات الآلاف من الأشخاص السفارة الأمريكية، تاركين الزهور والبطاقات وأكاليل الجنازة ومذكرات التعزية المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام السفارة.