ثلاثة يعقوب وناجي واحد.. كارثة الزلزال المدمر

نجوت بأعجوبة كنت في فراش النوم واستيقظ سريعًا في بداية الهزة الأرضية الخفيفة، بهذه الكلمات كشف شخص مغربي أحد الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية، واصفًا مشهد نجاته من الموت، بـ"الأعجوبة".

الزلزال يضرب المغرب

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا "زلزال الحوز" إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا.

وأضافت الوزارة في بيان أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وفي السياق، أكد روس جودن رئيس فريق الإنقاذ البريطاني، الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إلى مطار مراكش الدولي بالمغرب، للمساهمة في جهود الإغاثة التي تقودها السلطات المغربية إثر الزلزال المدمر، إن فريقه سيعمل بتعاون وثيق مع فرق التنسيق المغربية، وسيقدم دعمه الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأعرب جودن - في تصريح صحفي عقب هبوط طائرتين من طراز A400M تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني - عن تعازيه الصادقة وتضامنه مع أسر الضحايا وكذا الشعب المغربي، لافتا إلى أن فريقه يتواجد بالمغرب "لدعم جهود الإغاثة الجارية".. وقال: "نعمل بتواصل مع زملائنا المغاربة الذين يبذلون جهودا حثيثة".