البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين ، على ارتفاع بواقع 57.19 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.55 % ، ليغلق عند مستوى 10403.62 نقطة.

البورصة القطرية

وتم خلال الجلسة فى أسواق البورصة القطرية ، تداول نحو 294 مليونا و396 ألفا و866 سهما، بقيمة 652 مليونا و810 آلاف و612.362 ريالًا، نتيجة تنفيذ 20879 صفقة في جميع القطاعات.

وفي الجلسة ارتفعت ، أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق .

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 7.6 نقاط ليبلغ مستوى 7015.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 144.10 مليون سهم، عبر 9445 صفقة نقدية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 3.5 نقاط ليبلغ مستوى 5721.37 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06%، من خلال تداول 107.7 ملايين سهم، عبر 4934 صفقة نقدية، بقيمة 10.8 ملايين دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية 11.9 نقطة، ليبلغ مستوى 7698.31 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.16 %، من خلال تداول 36.4 مليون سهم، عبر 4511 صفقة، بقيمة 14.10 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 3.4 نقاط ليبلغ مستوى 5670.06 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %، من خلال تداول 72 مليون سهم، عبر 3446 صفقة نقدية بقيمة 9.6 ملايين دينار كويتي.

مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض

مؤشرا البحرين

أغلقت البورصة البحرينية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,939.03 بانخفاض قدره نحو 2.40 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.35 بانخفاض قدره 0.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق البورصة البحرينية 962 ألفا و261 سهما بقيمة إجمالية قدرها 702 ألف و345 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.