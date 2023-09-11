كسر فى القدم يحبس دنيا عبد العزيز فى الجبس أسبوعين

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز فى تصريحات صحفية إن إصابتها بكسر فى القدم جاءت نتجت نتيجة وقوعها على قدمها أثناء وجودها خارج مصر، مشيرة أنها أصيبت بتمزق من الدرجة الثانية، وسوف تستمر في الجبس لمدة أسبوعين.

أعلنت الفنانة دنيا عبدالعزيز تعرضها لكسر في قدميها، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت دنيا عبد العزيز جمهورها صورة، عبر خاصية «الاستوري»، وعلقت عليها قائلة: «قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء».

وكانت حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على حضور عزاء حماة الفنان هشام إسماعل لتكون أول الحاضرين برفقة زوجها لدعم هشام إسماعيل وتقديم واجب العزاء.



دنيا عبد العزيز وزوجها

وكان أعلن الفنان هشام إسماعيل رحيل حماته، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية السيدة عائشة السعيد، والدة زوجتى شيماء عبد القادر، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى سمنود المحلة".

الكبير أوي 7

وكان شارك الفنان هشام إسماعيل، فى دراما رمضان 2023 بمسلسل الكبير أوى 7 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

هشام إسماعيل

قصة الكبير أوي 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.



وكانت شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها صور لها من داخل الحرم المكي أثناء تأديها مناسك العمرة برفقة زوجها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله”.

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وانتهت مؤخرًا دنيا عبد العزيز من الموسم الثالث من مسرحية "زقاق المدق" والتي عرضت الفترة الماضية على خشبة مسرح البالون في وحقق العرض نجاحًا كبيرًا على مدار المواسم السابقة.

مسرحية "زقاق المدق" مقتبسة من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدي فكري، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربي، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكري، عبد الرحمن عزت، هاني عبد الهادي، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر يني، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.