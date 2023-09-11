الحاسب الآلي بجامعة الأزهر ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

ينظم مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والسادة النواب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

الندوة متاحة بالمجان لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس

وقالت الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز: إن الندوة متاحة بالمجان لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ويشارك في تنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر؛ بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري والأكاديمي بالجامعة في إطار تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م ومبادئ التنمية المستدامة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيحاضر فيها اللواء د. إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

تعقد الندوة لمدة يومين ٢٠: ٢١ سبتمبر بقاعة مؤتمرات فرع البنات.