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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عالم بالأزهر: الكذب والعند أقصر الطرق لهدم البيوت (فيديو)

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف

 قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الكذب والعند هما أقصر الطرق لهدم البيوت وإثارة الخلافات الزوجية، مضيفًا: "الشيطان يفضل يصور للإنسان إنه هو صح، ولازم يعمل كده ويستمر فيه، حتى تخرب البيوت". 

 وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "الإنسان لازم يقعد مع نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان، هيلاقي إنه هو غلطان، ويعترف بالحق، ولازم يعرف إن العند قد يوصله للكفر، فالغضب يحول الإنسان إلى مرحلة ينسى أوامر الله". 

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 مودة ورحمة:

 واستكمل: "لازم نعرف العلاقة بين الزوج والزوجة، علاقة مودة ورحمة، حتى لو عندنا مشكلة تبقى الزوجة هى السكن، نضع المثال ده أمام أعيننا وهو ما كانت تفعله السيدة خديجة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان يرجع غاضب كان تدعمه وتسنده وتذكر محاسنه". 

  وأضاف: "لازم نبعد عن الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب السيدة خديجة، ولم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها، وكان يكرم كل من يأتي من طرفها، حتى غارت السيدة عائشة، كان ممكن يقول خلاص دى ماتت، لكن قال لها إنها واستنى بمالها ووقفت بجانبى".

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