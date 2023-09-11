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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تاياني: إيطاليا مستعدة لمد يد العون فيما يتعلق بزلزال المغرب

انطونيو تاياني
انطونيو تاياني

عبّر نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لمساعدة المغرب بعدما ضرب زلزال مدمر بعض المناطق فيه، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى تاياني بهذه التصريحات على هامش لقاء "جرأة السلام" الذي نظمته جماعة سانت إيجيديو في برلين، حيث كشف أن بلاده سوف "تقوم بحشد مساعدات الحماية المدنية للمغرب"، موضحا أن مركز الأمم المتحدة في برينديزي سيدعم أيضا المملكة المغربية.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أن الإيطاليين المتواجدين بالمغرب "جميعهم بخير"، وأشاد بالعمل الذي قامت به وحدة الأزمات.

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