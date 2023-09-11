تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام روسيا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، تشكيله الذى سيخوض به مباراة نظيره منتخب روسيا، بعد قليل على استاد السويس الجديد، في ختام معسكر الفراعنة استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمبارة روسيا

ويتقابل المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم مع نظيره منتخب روسيا وديًا اليوم الإثنين 11سبتمبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة مصر وروسيا على قناة أون تايم سبورت.

قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر سبتمبر



حراسة المرمى: حمزه علاء، علي محمد سيحة، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم محمد سكر، محمد طارق، أحمد سيد عبد النبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جاد، علي محمود زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف، بلال مظهر.