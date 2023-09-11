محمد إبراهيم وعنتر يصافحان الجهاز الفني والطبي لـ الزمالك

قام الثنائي محمد إبراهيم ومحمد عنتر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بمصافحة الجهاز الفني والطبي والإداري للزمالك، قبل خوض المواجهة الودية المقرر إقامتها بين الفريقين بعد قليل.

وكان إبراهيم وعنتر لاعبان ضمن صفوف الزمالك خلال السنوات الماضية، لكنهما رحلا عن الفارس الأبيض.

وحرص الثنائي على تقديم التحية للاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة الودية بين الفريقين المقرر إقامتها على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

في نفس السياق، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا الودية المقرر لها بعد قليل بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويرغب أوسوريو في معرفة نقاط الضعف الذي يعاني منها الزمالك في مباراة اليوم أمام سيراميكا، وذلك للمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الجديد.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض، كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر.

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو".

خط الهجوم :إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري.

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