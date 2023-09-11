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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دورة للمحامين في إدارة الأزمات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية.. 23 سبتمبر الجاري

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

تنطلق الدورة الثالثة من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، للمحامين وأسرهم، الذين اجتازوا  الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك يوم السبت القادم، الموافق 23 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.


يذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.


كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.

يأتي ذلك تحقيقاً للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بما يعود بالنفع على المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وعلى المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى سيد شعبان، موظف النقابة العامة.

تعقد الدورات تحت رعاية  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ فخري الهمامي المحامي.

يشار إلى أن دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تتمثل في الآتي:
1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.
2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.
3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.
4- دوره أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.
5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

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