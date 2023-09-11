أكرم توفيق يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

أكد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الأهلي ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في النمسا، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت رائعة وتحفز اللاعبين من أجل تقديم مستوى طيب خلال الموسم الجديد.

وقال أكرم: «كنت قلقًا قبل الخضوع للفحص الطبي لدى الخبير كريستيان فينك، لكن الحمد لله النتائج جاءت جيدة، وأخبرني أن الأمور جيدة للغاية، وبعد 3 أسابيع يمكنني المشاركة في المباريات مع الأهلي بشكل تدريجي».

وأضاف: «البعض يقول إنني أتدخل بقوة على المنافسين مما يجعلني عرضة للإصابات، مع العلم أن الإصابة الأولى كانت قضاء وقدرًا، والإصابة الثانية لم يحدث تداخل مطلقًا مع أي لاعب في الفريق، وطريقة لعبي لن أستطيع تغييرها، ولكن سأتعلم من بعض المواقف داخل الملعب».

وواصل: «تعرضت للإصابة في المرة الأولى وعدت لنفس مستواي، ثم تعرضت للإصابة الثانية وسأجتهد للعودة من جديد، ولن أتعجل في المشاركة، ولا تزال سني صغيرة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق ويعوضني الله خيرًا عن الفترة الماضية، وزملائي في الفريق دعموني بقوة على رأسهم حسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي وأفشة، كلهم كانوا حريصين على مساندتي طوال الإصابة ومعهم كل زملائي».

وأكمل: «كنت حزينًا لغيابي عن الأهلي في الموسم الماضي، ولكني في نفس الوقت سعيد للفوز بالبطولات وتقديم موسم استثنائي، وكنت أتمنى التواجد مع اللاعبين في وقت التتويج بالألقاب».

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