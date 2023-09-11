إصابة 17 شخصا في حادث تصادم بطريق الفيوم - القاهرة

أصيب 17 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق الفيوم – القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق الفيوم- القاهرة أمام مساكن الميمنة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 17 شخصا وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم. القاهرة أمام عربة الغريب، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم. القاهرة أمام عزبة الغريب، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق فى برج سكنى

وفي حادث اخرتمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق هائل شب ببرج سكني مكون من 12 طابق بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة المسلة خلف مسجد ولي الصالحين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين انه في برج سكني مكون من 12 طابق ونشب الحريق بالطابق الأخير، وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.