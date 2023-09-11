رودري يعلق على التعاقدات السعودية: "يستنزفون المواهب"

أبدى الدولي الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رأيه عن التعاقدات التي أبرمتها الأندية السعودية خلال الفترة الماضية من الميركاتو الصيفي.

وكان الدوري السعودي قد جذب الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعدما انتقل إليه عدد من اللاعبين المميزين على رأسهم نيمار جونيور وكريم بنزيما ورياض محرز وفابينيو وفران كيسي.

وأكد رودري أن الأمر لابد السيطرة عليه، حيث أنهم يستنزفون المواهب بسبب تعاقدهم مع اللاعبين الشباب.

تصريحات رودري

تحدث رودري في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، فقال: "لابد من السيطرة بأي طريقة على هذا، أنهم يستنزفون المواهب الأوروبية".

وتابع: "الأمر لا يقتصر على قدامي اللاعبين في أوروبا والذين ينهون حياتهم هناك فحسب".

وأردف: "لكنه تطور خلال الفترة الأخيرة من خلال التعاقد مع العديد من اللاعبين الشباب في أوروبا".

وأضاف: "هناك عدد من النجوم غادرت، والذين لا يزال أمامهم الكثير في مسيرتهم المهنية، وأنا أحترم جميع قراراتهم، لكن الأشخاص الذين يتخذون الإجراءات يجب أن يسيطروا على هذا الوضع في أسرع وقت".

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد فتح الباب أمام العديد من نجوم العالم للانتقال للدوري السعودي، بعدما وافق على الانضمام للنصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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