دورة للمحامين في الاستراتيجية والأمن القومي بنقابة بنها.. 17 سبتمبر الجاري

تعقد نقابة المحامين الفرعية ببنها، يوم الأحد المقبل الموافق 17/9/2023، أولى دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقرات النقابات الفرعية، للمحامين وأسرهم، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بمقر النقابة الفرعية ببنها.



ويأتي هذا في إطار الاتفاق الذي تم بين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على عقد الدورات بمقار أندية المحامين ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بالشروط ذاتها في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.



ويأتي ذلك تحقيقًا للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وعلى المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى الأستاذ حسام صيام، موظف النقابة الفرعية ببنها.

تعقد الدورات تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من فخري الهمامي المحامي.

يشار إلى أن دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تتمثل في الآتي:

1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.

3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.

4- دورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.

5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.