عاجل
وزير العدل المغربي : الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة (شاهد)
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسن مصطفي: مسألة عودتي للنادي الأهلي أمر يرجع للإدارة الحالية

حسن مصطفي
حسن مصطفي

تحدث حسن مصطفى الذي لعب للقطبين الأهلى والزمالك السابق، أنه ينتمي للقلعة الحمراء، وأنه استطاع تحقيق انجاز كبير مع النادي الأهلى طوال السنوات التي لعبها بقميص الفريق.

اقرأ أيضًا.. 

txt

بعثة الأهلي تتوجه إلى السعودية غدًا

txt

موعد ودية الأهلي وطلائع الجيش

أكد حسن مصطفى فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بالطبع أنا أنتمي للنادي الأهلي، تاريخي كله فى النادي الأهلي، من اللعب مع قطاع الناشئين، ثم التصعيد، ثم العودة مرة أخري للعب فى الفريق من 2004_ 2005، وتحقيق كل البطولات الممكنة مع النادي والوصول لكأس العالم، حققت كل شئ مع الفريق.

 

أشار حسن مصطفى إلى :" مسألة عودتي للنادي الأهلي أمر يرجع للإدارة الحالية ، ولا يوجد أى شخص لا يتمنى العمل داخل القلعة الحمراء  أو أن يكون كادر أهلاوي، ما بالك بشخص لعب مع النادي منذ قطاع الناشئين حتي تحقيق البطولات مع الفريق الأول، واللعب مع منتخب مصر عبر بوابة النادي .

أتم تصريحاتة :" مش هكون كداب أكيد أتمنى العودة من جديد، لا يوجد شخص يرفض ذلك، ولكن كما أؤكد الأمر يعود لإدارة النادي.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا

الجريدة الورقية