حسن مصطفي: مسألة عودتي للنادي الأهلي أمر يرجع للإدارة الحالية

تحدث حسن مصطفى الذي لعب للقطبين الأهلى والزمالك السابق، أنه ينتمي للقلعة الحمراء، وأنه استطاع تحقيق انجاز كبير مع النادي الأهلى طوال السنوات التي لعبها بقميص الفريق.

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أكد حسن مصطفى فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بالطبع أنا أنتمي للنادي الأهلي، تاريخي كله فى النادي الأهلي، من اللعب مع قطاع الناشئين، ثم التصعيد، ثم العودة مرة أخري للعب فى الفريق من 2004_ 2005، وتحقيق كل البطولات الممكنة مع النادي والوصول لكأس العالم، حققت كل شئ مع الفريق.

أشار حسن مصطفى إلى :" مسألة عودتي للنادي الأهلي أمر يرجع للإدارة الحالية ، ولا يوجد أى شخص لا يتمنى العمل داخل القلعة الحمراء أو أن يكون كادر أهلاوي، ما بالك بشخص لعب مع النادي منذ قطاع الناشئين حتي تحقيق البطولات مع الفريق الأول، واللعب مع منتخب مصر عبر بوابة النادي .

أتم تصريحاتة :" مش هكون كداب أكيد أتمنى العودة من جديد، لا يوجد شخص يرفض ذلك، ولكن كما أؤكد الأمر يعود لإدارة النادي.

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