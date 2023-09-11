محافظ البحر الاحمر يعلن مدينة الغردقة رائدة فى المشروعات البيئية



أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تتصدر قائمة المدن في مصر بمشروعاتها الصديقة للبيئة، بما في ذلك زراعة 3000 فدان من نبات الجوجوبا المستخدم في صناعة الوقود الحيوي وغيرها من المشروعات. جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع وتشاور جماهيرية على مستوى وزاري في مدينة الغردقة، كأحد إجراءات إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولى .

وفي هذا السياق، رحب اللواء حنفي بالحضور وأعرب عن سعادته بإطلاق مشروع Aero City وعقد جلسة الاستماع والتعاون، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع الوطني الضخم الذي يمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة وزارة الطيران المدني، حيث يسلط الضوء على الأبعاد البيئية والاجتماعية ويهدف إلى تحقيق الاستدامة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الدراسة المستعرضة تستهدف تقليل تأثيرات المشروع على البيئة، بما في ذلك تقليل الضوضاء الناجمة عن حركة الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، وتحسين جودة الهواء واستهلاك الطاقة. وتم إعداد هذه الدراسة بواسطة فريق عمل من شركة مصر للمطارات باستخدام أحدث التقنيات البيئية.

وأوضح اللواء عمرو حنفي خلال كلمته اننا قادرون بفضل الله وفى ظل السياسات الطموحة للوزارة وتوجيهات ورعاية القيادة السياسية ، ان نحقق النجاحات فى جميع المجالات ونتجاوز اى صعوبات ، كما تجاوزناها من قبل ، ونحقق النجاحات أيضا كما حققناها من قبل .

تستهدف الدراسة التخفيف من حدة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع فى مرحلتين الانشاء والتشغيل على المناطق المحيطة خاصة ضوضاء الطائرات فى مرحلتي الإقلاع والهبوط ، وتقليل مصادر الانتقالات للحفاظ قدر الإمكان على جودة الهواء واستهلاك الطاقة ، تماشي مع سياسة الدولة فى التوجه إلى الاستدامة والمشروعات الخضراء رؤية ٢٠٣٠ ، قام بإعداد الدراسة فريق عمل الشركة المصرية للمطارات من خلال كوادر مؤهلة ، مستخدمين أحدث أنظمة الرصد البيئى .

وفي ختام الجلسة، عُقد مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من الصحفيين والمراسلين من الصحف القومية والمحلية، حيث أكد محافظ البحر الأحمر على التطوير الشامل الذي تشهده المحافظة، بما في ذلك تحسين طريق المطار والممشى السياحي. من جهته، أشار وزير الطيران المدني إلى تقدم مطار الغردقة بنسبة 75% من طاقته التشغيلية وجاهزيتة لاستقبال المزيد من السياح على مدار العام.