ناجلسمان يقترب من تدريب منتخب ألمانيا

يواجه الاتحاد الألماني لكرة القدم ضغوطا لتعيين مدرب جديد للمنتخب الأول قبل وقت كاف من كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها البلاد.

ويرحب الكثيرون بأخبار ترشيح يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي، لكن جوليان ناجلسمان يعد المرشح الأبرز.

ورحل هانزي فليك عن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني الأحد عقب الهزيمة المحرجة أمام نظيره الياباني 1 - 4 في المباراة الودية التي جمعت بينهما أول أمس السبت.

كان الاتحاد الألماني قد عين فليك مديرا فنيا للمنتخب في 2021 بعد أن قرر يواخيم لوف الرحيل عن المنصب بعد فترة طويلة قاد فيها الفريق للتتويج بلقب كأس العالم 2014 .

وتعرض المنتخب الألماني للهزيمة الثالثة على التوالي هذا العام، ليعلن الاتحاد الألماني أمس الأحد الاستغناء عن خدمات فليك، بعد أن قاد المنتخب لأربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.

وسيتولى قيادة المنتخب الألماني في مباراته الودية المقررة أمام نظيره الفرنسي الثلاثاء في دورتموند، رودي فولر مدير المنتخب وهانس فولف مدرب منتخب تحت 20 عاما ومساعده ساندرو فاغنر.

وليس من المستبعد أن يتولى فولر منصب المدير الفنتي للمنتخب الألماني، إذ سبق وتولى المنصب بين عامي 2000 و2004، وحينها وصل لنهائي كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

وتتطلع الجماهير إلى تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الألماني، لكن مدرب بوروسيا دورتموند السابق، يرتبط بعقد مع ليفربول يستمر حتى عام 2026 ورفض في وقت سابق تدريب المنتخب.

ويوجه الاتحاد الألماني أنظاره نحو جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، والذي لم يتول أي منصب تدريبي منذ إقالته من النادي البافاري في مارس الماضي.