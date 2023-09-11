نائب رئيس إشبيلية يكشف كواليس ضم راموس

أوضح نائب رئيس نادي إشبيلية، خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو، كواليس التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعدم كان اللاعب قريبًا من الانتقال لاتحاد جدة السعودي.

وأكد كاراسكو أن راموس أظهر حبه الكبير لإشبيلية، حيث نجحنا في التعاقد معه على الرغم من اهتمام اتحاد جدة باللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نائب رئيس إشبيلية في تصريحات نقلتها شبكة"Sport Italia" الإيطالية: "سنحت لنا الفرصة لحسم صفقة راموس، ونجحنا في ذلك".

وتابع: "جاء اتمام التعاقد مع راموس بعد دقائق من تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني من خلال مكالمة هاتفية".

وأكمل: "اتممنا الاتفاق مع راموس والذي أظهر حبه الشديد لإشبيلية، حيث أنهينا الصفقة في خمس دقائق".

وكانت رابطة الليجا الإسبانية قد قررت تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب ظروف الطق السئ في مدريد، حيث توقعت بإن يكون هناك أمطار غزيرة في هذا اليوم.

ويأتي أتلتيكو مدريد في في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 10 أهداف وتلقي هدف وحيد، بينما يحل إشبيلية فى المركز الأخير بجدول الترتيب هذا الموسم بدون أى رصيد من النقاط.

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