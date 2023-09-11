أشرف مصيلحي يرقد في المستشفى بدون حركة وأكل.. حالته الصحية خطيرة

أكدت المخرجة منال الصيفي فى تصريحات صحفية إنّ زوجها الفنان أشرف مصيلحي، ما زال في مرحلة الخطر ولا تتغير، مشيرة إلى أنه لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب.

وكان طلب الفنان حسن عيد، الدعاء للفنان أشرف مصيلحي، والذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة.

حيث شارك الفنان حسن عيد جمهوره صورة للفنان أشرف مصيلحي وكتب قائلًا: “أرجو الدعاء لأخويا المحترم أشرف مصيلحي، ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة، شهادة من الجميع طيبة وجدعنة، ومحدش شاف أي حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة، ربنا يشفيك ويطمنا عليك يا محترم في زمن قل فيه المحترمين”.

أشرف مصيلحي ومنال الصيفي

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، كشفت أن زوجها يعاني من ورم سرطاني نادر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، مضيفة أنه سيخضع لعدد من العمليات الجراحية الفترة المقبلة.

ودعت المخرجة منال الصيفى، لزوجها الفنان أشرف مصيلحي بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية.

أشرف مصيلحي ومنال الصيفي

منال الصيفي تطلب سيارة اسعاف لنقل زوجها للمستشفي

وكانت منال الصيفى، كتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، أنها تريد سيارة إسعاف مكيفة لنقل زوجها للمستشفى ثم كتبت: "الحمد لله الإسعاف لقوا سيارة مكيفة نقلناه فيها".

وكما كتبت المخرجة منال الصيفي عدد من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يسندونها، وكتب الفنان أحمد سعيد عبد الغنى:"اجمدى" وأحمد السلكاوى ربنا يقويكى، وغلبت على التعليقات أدعية بالشفاء العاجل لزوجها ومنها:" الله يقويكي ان شاء الله ويتم شفاه على خير يا رب، ربنا يقويكي ويعينك ويشفيه يارب، ربنا يسندك حبيبتى ويشفيه ويطمن قلبك عليه، ربنا يهون عليكم ويشفيه شفاء لايغادر سقما".

أشرف مصيلحي ومنال الصيفي

وكانت قالت المخرجة منال الصيفي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية ايمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى فى شهر يوليو الماضى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف مصيلحي فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت المخرجة منال الصيفي: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس وأبناء الفنان بس هما اللى يعرفوا أنه مصاب السرطان النادر.. وبطالب المواطنين الدعاء للفنان أشرف مصيلحى".