المنيا تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بجميع القطاعات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية ، تسابق الزمن من أجل الإنتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار شمال المنيا ، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

ووجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري ، والتواجد على أرض الواقع لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مشيرا ، إلى أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات ، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لإكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى ، حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية ، وبكفاءة وجودة عالية ، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبيوها ، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" ، ومنها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد ، وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال ، مع ضرورة الإلتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية ، مشددا ، على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.