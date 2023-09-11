ورش ومحاضرات ضمن مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك نظمت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، لتدريب الأطفال علي عمل مقلمة للأقلام من الفوم والكرتون، نفذتها شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية بالموقع، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد، فيما أقامت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم الحر، نفذتها نادية عاشور ياسين معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، إلي جانب ورشة أخري للرسم الحر بمكتبة حي جنوب، نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية بالموقع.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم، نظم قسم التمكين الثقافي ورشة أشغال يدوية بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تم خلالها تدريب الأطفال على عمل إكسسوارات بالخرز، إشراف كل من سناء قناوي وغادة أحمد.

وفي مكتبة جرفس الفرعية، ناقشت أسماء محمد كتاب ''نور العيون - من أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة'' للمؤلف عبد التواب يوسف، والذي يتناول فيه قصة طفل كفيف يروي معاناته مع الظلام، ولكنه لم ييأس ويتخذ من عميد الأدب العربي طه حسين وقدوة يسير على نهجها.

وبالتعاون مع قسم الثقافة العامة بالفرع، عقد بيت ثقافة طامية أمسية شعرية بمشاركة الشعراء محمد حافظ أغا، أحمد جمال، محمد جمعة، بينما نفذت مكتبة الطفل مسابقة ثقافية إشراف انتصار فتحي وعبير ناجي.

تعزيز العادات الصحية السليمة.. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وقدم فرع ثقافة الفيوم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، شملت مبادرة "نحو صحة أفضل" التي تضمنت محاضرة حول تعزيز العادات الصحية السليمة، وورش "حكي بالعرائس" حول أضرار المأكولات السريعة، وورش فنية لعمل ملصقات للتوعية الصحية وذلك ضمن برنامج النشاط الصيفي بالجمعية المصرية للأطفال، ومركز شباب المحافظة، وجمعية تحسين الصحة بدار عائشة حسانين، كما أقام نادي أدب إطسا أمسية شعرية غنائية بعنوان "في حب الوطن"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الفرع.

ونظم قسم ثقافة القرية، لقاء حواري بعنوان "الإرهاب وأخطاره علي المجتمع" بقرية خلف بمركز إطسا، كما عقد بيت ثقافة إطسا أمسية أدبية بعنوان "صورة المرأة فى الادب" لكوكبة من الأدباء والمثقفين بنقابة المعلمين بإطسا،

وأقام بيت ثقافة طامية، محاضرة بعنوان "دور الأسرة في التوعية بترشيد المياه" في إطار برنامج قدوة وقدرات للإحتفال بعيد وفاء النيل بالتعاون بين إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفرع ثقافة الفيوم، فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بطامية، محاضرة بعنوان "دور المجالس المحلية في تطوير حياة المواطن".