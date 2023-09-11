بوجبا: أرغب في لعب كرة القدم بدون أموال بعد حادثة شقيقي

كشف الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس الحالي، عن معاناته خلال الفترة الماضية، بعدما أدت الأموال إلى تفكك أسرته.

وأشار بوجبا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه فكر في اعتزال كرة القدم بعد الأحداث الأخيرة.

وكان الدولي الفرنسي قد تعرض لتهديد من قبل عصابة مسلحة، بشقته بالعاصمة الفرنسية باريس، ليطالبوه بدفع ملايين من الأمول.

وشهدت التحقيقات التي أُجريبت خلال هذه القضية تورط ماتياس شقيق بوجبا، بعدما قام بابتزاز شقيقه، ليتم الحكم عليه بالسجن 3 شهور.

تصريحات بوجبا

علق بوجبا على ما حدث من شقيقه، فقال: "المال أصبح وسيلة لتغيير الناس، يستطيع أن يؤدي المال إلى التفكك الأسري، ويؤدي إلى الحرب بعد ذلك".

وتابع: "في كثير من الأوقات كنت وحدي أفكر، لا أرغب في الأموال بعد الآن لتجنب تلك القصص والمشاكل، يمكنني فقط أن ألعب كرة القدم بدون أموال".

وأردف الدولي الفرنسي: "كنت أفكر في الاعتزال خلال وقت قريب، وعدم لعب كرة القدم من الأساس".

وأكمل: "جاء تفكيري في الاعتزال بعدما أردت الحب من المقربين من أجلي فقط وليس من أجل الشهرة أو الأموال، لقد كان الأمر صعبًا للغاية".

الجدير بالذكر أن بوجبا لم يشارك مع يوفنتوس في أي مباراة كأساسي، حيث شارك كبديل في مباريات قليلة الموسم الماضي.