الموت يغيب خال الفنان إيهاب فهمي

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان التشكيلي محمد المدني، وهو خال الفنان إيهاب فهمي، وذلك حسبما أعلن الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أعلن إيهاب فهمي، وفاة خاله الفنان التشكيلي محمد المدني، وذلك خلال منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “توفي إلى رحمة الله تعالى خالي العزيز الغالي محمد المدني فنانًا كبيرًا مبدعًا”.

وتابع “فهمي”:" أضاف لبلده ومجتمعه الكثير من الأعمال الفنية تصويرًا وخزفًا وطباعة، وشارك في تخريج أجيال من الفنانين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى، وتجاوز عن سيئاته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير ".

إيهاب فهمي

يذكر أن، آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل الأصلي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.



مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.