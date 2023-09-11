إنشاء 6 مراكز لخدمة البطاقات التموينية و73 منفذ جمعيتي بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية التموين في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، بالإضافة إلى افتتاح مكتب خدمة نموذجي يضم كافة خدمات وزارة التموين لخدمة المواطنين تيسيراً عليهم لإنهاء مصالحهم، فضلاً عن توفير سيارات كمنافذ متنقلة لبيع السلع وتشغيل مخابز جديدة، وإقامة معارض "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس" وشوادر بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع منتجات ومستلزمات المواطنين بسعر أقل من الأسواق لمحاربة الغلاء.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتي 1 سبتمبر 2023 تم إنشاء 6 مراكز مطورة لخدمة البطاقات التموينية الذكية ليصبح إجمالى عدد مراكز الخدمة على مستوى محافظة الشرقية 38 مركز خدمة مطور، بالإضافة إلى 2 شباك في المركز المتميز برفقة السجل التجاري، كما تم انشاء مجمع للخدمات التموينية بالعاشر من رمضان مكون من 11 شباك خدمة ومكاتب ادارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان وتم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الألي والأثاث بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين على المجمع فضلا عن وصول مركز خدمة هرية رزنة على ترتيب متميز على مستوى الجمهورية حيث أنه من ضمن أفضل 10 مراكز فى جائزة التميز الحكومي 2022 .

وأضافت وكيل وزارة اتموين، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 27390 بطاقة فصل اجتماعي وعدد 589 بطاقة تموينية نقل من محافظة لمحافظة أخري، و 237 اضافة أفراد فصل اجتماعي وتم تنفيذ عدد (22053) بطاقة فصل اجتماعي تنفيذ عدد (38603) بطاقة تموينية بدل تالف تم تنفيذ عدد (10079) بطاقة تموينية بدل فاقد، كما تم تنفيذ ( 14 ) بطاقة تموينية ايقاف وتشغيل بطاقة وعمل عدد (1026 ) تظلم لبطاقات موقوفة و ادخال عدد ( 3080 ) بطاقة مظبوطة علي القائمة السوداء علي النظام واستخراج عدد ( 487 ) بطاقة للمحرومين من الدعم والاكثر احتياجاَ

أكدت وكيل وزارة تموين الشرقية، أنه خلال عام الفترة من 1 يناير 2023 وحتي 1 سبتمبر 2023 ، تم ورود 103 شكوى على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بنسبة تنفيذ 100٪، وكذلك تم ورود 2950 شكوى واردة علي البوابة الالكترونية للوزارة بنسبة تنفيذ 100٪.

وأضافت وكلي وزارة التموين، أنه يوجد بالمحافظة 830 منفذ لمشروع جمعيتي، تم افتتاح وتشغيل 73 منفذ خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتي 1 سبتمبر 2023 وتوفير 21 سيارة منافذ متنقلة "تحيا مصر" لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وكذلك توزيع السلع التموينية والسلع مقابل نقاط الخبز.

ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، قامت مديرية التموين بداية من شهر ابريل 2023 واستعداداً لشهر رمضان بإقامة معارض "أهلآ رمضان - أهلا مدارس" بالإضافة إلى إقامة 19 شادر لمحاربة الغلاء في جميع مراكز المحافظة بتخفيضات تتراوح مابين 20 – 25 % عن الأسعار المماثلة في السوق المحلي بالاضافة لوجود أكثر من 124 محل وسوبر ماركت وهايبر بالمراكز المختلفة بالمحافظة قاموا بالاشتراك في المبادرة .

كما تم انشاء معرض أهلاٌ رمضان بمدينة العاشر من رمضان وتم افتتاحة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ومنافذ امان ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية بهدف فتح منافذ جديدة بكل مركز من مراكز المحافظة بجودة عالية و بأسعار مخفضة، وذلك تحت اشراف الأجهزة الرقابية .

أشارت وكيلة وزارة التموين أن الشرقية احتلت المركز الأول في توريد القمح خلال موسم 2023 باجمالي ( 535791.800) طن قمح محلى، كما تم انشاء 4 صوامع حقلية بمنحة مبادلة ديون ايطالية بواقع (4) صوامع حقلية "صوامع منيا القمح – صوامع طوخ القراموص – صوامع نزلة خيال – صوامع أبوحماد" وكل صومعة مكونة من 4 خلايا سعة كل خلية 1250 طن وتم التشغيل واستلام القمح في الموسم الحالي .

أوضحت وكيل وزارة التموين، أن المحافظة لديها رصيد كافي من الأرصدة الاستراتيجية من السلع الاساسية للسكر التمويني يبلغ 2320 طن تكفي لمدة 13 يوم .

ولإحكام الرقابة علي الاسواق، قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة والمخابز البلدية والسياحية وتم تحرير محاضر ضد التجار المخالفين، وتمكنت المديرية من تحرير 31431 محضراً تموينيا، وتم ضبط 121 طن دقيق و11طن و900 كيلو من الزيت و و14 طن و700 كيلو ملح و13 طن و500 كيلو سكر و10 طن و300 كيلو لحوم و37 طن و800 كيلو اعلاف حيوانية و13 طن مواد بترولية ومستلزمات طبية و42 طن و500 كيلو من الأسمدة و230 طن و800 كيلو أرز شعير و1000طن قمح، كما تم تحصيل 18 مليون و750 الف جنيه غرامات مالية من أصحاب المخابز المخالفين.