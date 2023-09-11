محافظ البحر الاحمر ..تصنيف الغردقة كمدينة صديقة للبيئة يرفع اشعالات الفنادق الى85%



أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم عن نسب الإشغال الفندقي المتزايدة في مدينة الغردقة ومرسى علم، حيث تقترب من 85% حالياً. وأكد حنفي أن الجنسيات الأكثر تمثيلاً في المدينة هي من أسواق ألمانيا وإنجلترا وروسيا.

وفي لقاء صحفي مشترك مع وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي، تمت مناقشة تطوير مطار الغردقة. وأشار المحافظ إلى ارتفاع إيجار الشقق في المدينة هذا العام، نتيجة لزيادة إقبال السياح الإنجليز على الإقامة في المدينة لعدة أشهر.

تم تصنيف الغردقة كمدينة صديقة للبيئة، حيث تم تنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة. ومن بين هذه المشاريع، مشروع استزراع 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا حول مطار الغردقة، حيث يتم زراعته على مياه الصرف الصحي المعالج، ويُستخدم كوقود حيوي لتزويد الطائرات. تم الانتهاء من زراعة أول ألف فدان، ويتم العمل حالياً على توصيل خطوط الري للآف الفدان الباقية.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أوضح المحافظ أنه يتم العمل على تحسين جميع الطرق المؤدية إلى مطار الغردقة، بتكلفة تقدر بنحو المليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بجودة الطرق في المدينة.

يهدف هذا التطوير الشامل إلى تعزيز جاذبية الغردقة كوجهة سياحية رائدة وداعمة للاقتصاد المصري.