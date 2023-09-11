محافظ مطروح يكشف تفاصيل الاستعداد للعاصفة دانيال (شاهد)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه بمجرد أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار يومي الإثنين والثلاثاء، وكان هناك متابعة للعاصفة دانيال القادمة من ليبيا ومتابعة حركتها.

وأضاف “شعيب” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “mbc مصر” إنه تم عقد اجتماع موسع مع كافة الجهات المختصة سواء شركة المياه والصحة والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي والشباب الرياضة ليكون كل في مجاله على أتم الاستعداد.

تطهير شنايش المطر للاستعداد لأي أمطار أو سيول:

وأشار إلى أنه تم التشديد على ضرورة تطهير شنايش المطر للاستعداد لأي أمطار أو سيول، لافتًا إلى أنه حتى الآن هناك غيوم في الجو ورياح متوسطة في سيوة والسلوم وسيدي براني، وهناك توقعات لتساقط أمطار غزيرة بدأت بسقوط أمطار خفيفة في سيدي براني حاليًا في بعض المناطق.

وواصل شعيب أن مطروح تعتمد على الزراعات المطرية في الأساس، والمطر يعتبر خير بالنسبة لأهالي المحافظة ويتم تجميع مياه الأمطار في الآبار والخزانات للاستفادة منها في الشرب والزراعة وأغراض أخرى.

تفاصيل العاصفة دانيال:

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين، أجواء من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد، تمتد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، وذلك بالتزامن مع وصول بقايا العاصفة دانيال، إلى غرب البلاد بعدما غادرت اليونان وليبيا مُخلِفة وراءها أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة والسيول وزيادة نشاط وسرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس اليوم الإثنين تشهد تأثر البلاد بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط؛ يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)؛ تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

وتنشط الرياح، خلال حالة الطقس اليوم، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.