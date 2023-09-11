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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 130 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية المنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن إزالة 108 حالة تعدِِ بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة نفذتها الوحدات المحلية .

 

 

 

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية ، في رصد وازالة كافة حالات التعديات داخل المراكز والقرى، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 62 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، بقري (صندفا ـ البهنسا - أبوجرج ـ بنى صامت) وبالأحياء الرئيسية بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

 

 

وفى مراكز مطاي وملوى وأبوقرقاص، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 33 حالة تعدِِ بالبناء المخالف 
، منها،  27 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بمركز ومدينة مطاي  شمال المنيا .

 

 

حيث شملت الحملات حي غرب مدينة مطاى ، وقرى ، (منبال ـ أبوعزيزـ حلوة)، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بقرية دير البرشا بمركز ومدينة ملوى  جنوب المنيا ، و حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرية اتليدم بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة .

 

كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا - سمالوط ـ العدوة ) ، 35 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية منها،  8 حالات تعد بقريتى ، ( تله - بنى محمد سلطان ) بمركز ومدينة المنيا، و 22 حالة تعدِِ بحى شمال المدينة وقرى ، ( قلوصنا ـ شوشة ـ طحا - العزيمة) بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ومدينة  العدوة  شمال المنيا ، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الورقية