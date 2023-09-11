إزالة 130 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن إزالة 108 حالة تعدِِ بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة نفذتها الوحدات المحلية .

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية ، في رصد وازالة كافة حالات التعديات داخل المراكز والقرى، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 62 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، بقري (صندفا ـ البهنسا - أبوجرج ـ بنى صامت) وبالأحياء الرئيسية بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مراكز مطاي وملوى وأبوقرقاص، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 33 حالة تعدِِ بالبناء المخالف

، منها، 27 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بناء مخالف بدون ترخيص بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا .

حيث شملت الحملات حي غرب مدينة مطاى ، وقرى ، (منبال ـ أبوعزيزـ حلوة)، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بقرية دير البرشا بمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، و حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرية اتليدم بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة .

كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا - سمالوط ـ العدوة ) ، 35 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية منها، 8 حالات تعد بقريتى ، ( تله - بنى محمد سلطان ) بمركز ومدينة المنيا، و 22 حالة تعدِِ بحى شمال المدينة وقرى ، ( قلوصنا ـ شوشة ـ طحا - العزيمة) بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.