في العزومات المهمة.. حضري طاجن ايدام لحم وخضار

تفضل الأمهات تحضير الوجبات الرئيسية التي تحتوى على فوائد عديدة ومذاق طيب ينال إعجاب متابعيها خاصة فى العزومات السارة.

وتعد وصفة ايدام باللحم وتشكيلة مع الخضار من أفضل الوصفات المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي.

طريقة تحضير طاجن ايدام لحم وخضار

وبخطوات سهلة ومكونات بسيطة حضري طاجن ايدام لحم وخضار في السطور التالية.

المقادير

- لحم العجل : كيلو (مقطع إلى مكعبات)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع إلى شرائح رفيعة)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : 2 مكعب (مذوب في ليتر من الماء الساخن)

- الفليفلة الحمراء : 2 حبة (مقطعة إلى شرائح)

- الفلفل الأحمر الحار : 2 حبة (مقطع شرائح)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- القرفة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر الضغط على نار متوسطة واطهي اللحم حتى يجف.

أضيفي شرائح البصل، والثوم، والزنجبيل، ثم قلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والقرفة.

أضيفي شرائح الفليفلة الحمراء، والفلفل الأحمر الحار، وقلبي قليلاً.

صُبي المرق، وأضيفي معجون الطماطم وحركي الخليط، ثم اضغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة حتى يبدأ بالتصفير.

افتحي قدر الضغط بحذر وبحسب التعليمات، وتأكدي من نضوج اللحم مع التقليب الخفيف.

اسكبي ايدام اللحم والخضار في طبق التقديم وقدميه ساخناً.