اول Aero City متكاملة فى مصر ومبنى صديق للبيئة بمطار الغردقة

شهد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر و الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدنى اليوم اول جلسة إستماع وتشاور جماهيري على مستوى وزارى موسع فى تاريخ الطيران بأحد المنتجعات السياحية

بمدينة الغردقة ، كأحد إجراءات إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولى ، وإنشاء مبنى الركاب الجديد ، وتنفيذ أول Aero City متكاملة فى مصر ، والتى من المتوقع ان تحتوي على مبنى مؤتمرات ورجال أعمال وقطار داخلى ، ومستشفى ، وفندق ومناطق مطاعم ومتنزهات .

رحب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بجميع الحضور على أرض مدينة الغردقة ، معربا عن سعادته بتدشين هذا المشروع القومى الضخم ، وتنفيذ جلسة الإستماع والتعاون كأول جلسة فى تاريخ الطيران ووزارة الطيران المدنى ، وشركة مصر للطيران على مستوى وزارى موسع .

أوضح محافظ البحر الأحمر ان هذا المشروع يعد مؤشر عظيم لمدى التغير فى سياسة وزارة الطيران المدنى والتوجه العام نحو الاهتمام بالابعاد البيئية والاجتماعية ومراعاة الاستدامة والتحول لمشروعات صديقة للبيئة كنهج جديد فى تطوير المطارات بشكل عام .

اضاف اللواء عمرو حنفي خلال كلمته اننا قادرون بفضل الله وفى ظل السياسات الطموحة للوزارة وتوجيهات ورعاية القيادة السياسية ، ان نحقق النجاحات فى جميع المجالات ونتجاوز اى صعوبات ، كما تجاوزناها من قبل ، ونحقق النجاحات أيضا كما حققناها من قبل .

تستهدف الدراسة التخفيف من حدة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع فى مرحلتين الانشاء والتشغيل على المناطق المحيطة خاصة ضوضاء الطائرات فى مرحلتي الإقلاع والهبوط ، وتقليل مصادر الانتقالات للحفاظ قدر الإمكان على جودة الهواء واستهلاك الطاقة ، تماشي مع سياسة الدولة فى التوجه إلى الاستدامة والمشروعات الخضراء رؤية ٢٠٣٠ ، قام بإعداد الدراسة فريق عمل الشركة المصرية للمطارات من خلال كوادر مؤهلة ، مستخدمين أحدث أنظمة الرصد البيئى .

و على هامش جلسة الإستماع عٌقد مؤتمر صحفي يضم عدد كبير من الصحفيين والمراسلين بالصحف القومية والمحلية ، أكد محافظ البحر الأحمر خلاله ان المحافظة تقوم بتطوير شامل بالمحافظة لخدمة السياحة فى مصر منها تطوير طريق المطار والممشى السياحي ، مشيرا ان مدينة الغردقة من اولى المدن على مستوى الجمهورية بمشروعات الصديقة للبيئة كزراعة ٣٠٠٠ فدان بنبات الجوجوبا المستخدم فى صناعة الوقود الحيوى وغيرها ، كما أكد وزير الطيران المدنى ان مطار الغردقة وصل إلى 75% من طاقته التشغيلية. مؤكدا انه جارى دراسة وبحث إقامة هذا المشروع الضخم فى مطار الغردقة لجذب المزيد من السائحين على مدار العام .