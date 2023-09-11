عاجل
وزير العدل المغربي : الزلزال مرعب ومخيف.. 70 دولة مستعدة للمساعدة (شاهد)
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الزي المدرسي للفرجة فقط .. بالبحيرة

المعارض المدرسية
المعارض المدرسية

سادت حالة من الإستياء الشديد بين أولياء أمور الطلاب بمحافظة البحيرة من محاولات بعض الإدارات التعليمية علي إجبارهم علي شراء الزي المدرسي من المدارس بمبالغ أعلي من قدراتهم المادية.

ففي الوقت الذي تقوم فية الدولة بتنظيم العديد من معارض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ،خاصة مع إرتفاع الأسعار ، تحاول بعض الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة ، ، وسط تكتم شديد ، إجبار الطلاب علي شراء الزي مدرسي ،من المدارس بأسعار عالية ،بعد الإتفاق مع عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة،علي توريد الزي المدرسي.

طالب العديد من أولياء الأمور من خلال (الوفد) بسرعة التدخل ،و العدول عن تلك المحاولات وترك الحرية لهم لشراء الزي المدرسي من المعارض التي تنظمها الحكومة ، والتي تباع بأسعار مخفضة تناسب قدراتهم المادية المحدودة

 

الجريدة الورقية