الزي المدرسي للفرجة فقط .. بالبحيرة

سادت حالة من الإستياء الشديد بين أولياء أمور الطلاب بمحافظة البحيرة من محاولات بعض الإدارات التعليمية علي إجبارهم علي شراء الزي المدرسي من المدارس بمبالغ أعلي من قدراتهم المادية.

ففي الوقت الذي تقوم فية الدولة بتنظيم العديد من معارض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ،خاصة مع إرتفاع الأسعار ، تحاول بعض الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة ، ، وسط تكتم شديد ، إجبار الطلاب علي شراء الزي مدرسي ،من المدارس بأسعار عالية ،بعد الإتفاق مع عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة،علي توريد الزي المدرسي.

طالب العديد من أولياء الأمور من خلال (الوفد) بسرعة التدخل ،و العدول عن تلك المحاولات وترك الحرية لهم لشراء الزي المدرسي من المعارض التي تنظمها الحكومة ، والتي تباع بأسعار مخفضة تناسب قدراتهم المادية المحدودة