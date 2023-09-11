ماستركارد تتعاون مع Crisis24 لتعزيز سلامة المسافرين

أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع Crisis24، التابعة لشركة GardaWorld المتخصصة في مجال إدارة المخاطر والاستجابة للأزمات والاستشارات وحلول الحماية العالمية، بهدف تزويد حاملي بطاقات السفر والنفقات من ماستركارد بمنصة شاملة لإدارة المخاطر، تعزز من عروضها الخاصة بإدارة مخاطر السفر.

تتوفر المنصة في جميع أنحاء منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم تقييمات المخاطر المتعلقة بالسفر والأعمال وتوصيات الحد من تبعاتها. ويأتي هذا التعاون في ظل الأهمية المزايدة للحفاظ على سلامة الموظفين في مكان العمل وأثناء السفر ودعماً للشركات والمؤسسات في هذا الصدد.

تكمل منصة «Crisis24» المبتكرة الجديدة لإدارة المخاطر حلول ماستركارد الحالية الخاصة بالسفر والنفقات، وهي الأولى من نوعها ضمن مزايا البطاقات المصرفية التجارية في المنطقة. ويضمن حل إدارة مخاطر السفر توفير تجارب سفر ناجحة وآمنة للموظفين والشركات، حيث يمكن للشركة اتباع نهج استباقي لإدارة التهديدات التي من المحتمل أن تواجه مواقعها أو موظفيها، فضلاً عن ضمان سلامتهم خلال السفر بغرض العمل.

قال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "من المهم للغاية اتباع نهج يركز على الأفراد في إدارة المخاطر، فهم من أهم موارد الشركات.

تسهم شراكتنا مع «Crisis24»، في تعزيز عروضنا القوية الخاصة بالسفر والنفقات من خلال توفير حل رائد لإدارة المخاطر لتمكين الشركات من تعزيز سلامة الموظفين والارتقاء بجودة التجارب أثناء السفر بغرض العمل.

قال كريج سويت، المدير العام لمنطقة شمال أوروبا لدى Crisis24: "يسعدنا التعاون مع ماستركارد لتزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى حلول إدارة مخاطر السفر الأكثر شمولاً، حيث تجمع منصتنا بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكبر فريق من المحللين الذين يراقبون ويقدمون المعلومات حول مجموعة واسعة من المخاطر في جميع أنحاء العالم. تمكن حلولنا الشركات من رعاية موظفيها من خلال مساعدتها على اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر التي تواجه الموظفين بشكل استباقي على الصعيدين الدولي والمحلي".

وتتيح حلول السفر والنفقات من ماستركارد إمكانية التحكم وتعزيز مستويات الأمان والشفافية عبر العديد من نقاط الاتصال الخاصة بالمدفوعات. ويعتبر إضافة إمكانية ضمان سلامة الموظفين خطوة جديدة ومهمة ضمن حلول السفر والنفقات القيّمة من ماستركارد، والتي تم تصميمها بالاستناد إلى عقود طويلة من الخبرة واتباع أفضل ممارسات القطاع وآراء المستخدمين. ويمكن الوصول إلى المنصة المتكاملة وسهلة الاستخدام عبر الإنترنت أو التطبيق، حيث تتوفر معلومات عن الموقع وتقييمات المخاطر والتنبيهات وعمليات الإخلاء في حالة الأزمات.