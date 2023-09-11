 جينيفر لوبيز تبرز أنوثتها بالحرير الشفاف (صور)

استطاعت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز التربع على عرش الموضة لتصبح من أبرز مشاهير هوليوود فنيًا وجمالًا.

وخطفت جينيفر لوبيز عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها في فاعليات عرض أزياء رالف لورين Ralph Lauren خلال أسبوع نيويورك للموضة، بإطلالة المفعمة بالأنوثة والحيوية.

جينيفر لوبيز تتألق بألوان الباستيل وتواكب موضة 2023

ظهرت بإطلالة مفعمة بالأنوثة والجذابية في آن واحد، حيث ارتدت فستان بأكمام منتفخة مع توب شفافة وتنورة مؤلفة من عدة طبقات بدرجات متعددة من ألوان الباستيل، صمم من الحرير الناعم بأرضية بيضاء ومزركش بالزهور الناعمة، حمل توقيع أشهر دور الأزياء العالمية.

وتركت لوبيز ياقة الفستان مفتوحة لتكشف عن العقد الفضي الضخم الذي غطى معظم صدرها ارتدته لإكمال أناقة إطلالتها، وعززت إطلالتها بأقراط فضية متدلية ماثلت العقد من حيث التصميم.

أما من الناحية الجمالية، اعتدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

جينيفر لين لوبيز

جينيفر لين لوبيز من مواليد 24 يوليو 1969، وتلقب أحيانا فقط بـ جاي.لو؛ هي ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.وكما تعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأميريكية اللاتينية فوفقا لمجلة «بيبول إن إسبانيول» فقد صنفت بن أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذا في البلاد، كانت زوجة للمغني اللاتيني مارك أنتوني سنة 2004، لكن حصل الطلاق بينهما سنة 2014. باعت جينفير لوبيز في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم.

حياة أسرية

ولدت جنيفر لوبيز في 24 تموز، 1969 في ضاحية كاسل هيل في برونكس في نيويورك. والداها هما غوادالوبي رودريغيز، وتعمل معلمة روضة، وديفيد لوبيز، وهو اختصاصي كمبيوتر. ولد أبواها في بورتوريكو. لدى جنيفر شقيقة كبرى وهي ليزلي، وشقيقة صغرى وهي ليندا، وتعمل كصحافية. أمضت جنيفر مسيرتها الأكاديمية بأكملها في المدارس الكاثوليكية.