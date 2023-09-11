أمازون تستضيف قمة البائعين المحليين لدعم التجارة الإلكترونية

استضافت أمازون مصر القمة السنوية الثانية على التوالي للبائعين المحليين، بهدف تقدير شركاء البيع الناجحين وتمكينهم، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تشجيع استمرار عملياتهم وتزويدهم بفرص قيمة للاستفادة من أفضل قدرات أمازون.

أتاحت القمة، التي حضرها المئات من شركاء البيع، استكشاف حلول أمازون مصر المبتكرة والأدوات والخدمات والبرامج، التي تشمل الشحن والتسليم والتسويق وبناء العلامة التجارية، من بين فوائد أخرى، وركزت القمة أيضًا على الفرص المتاحة لشركاء البيع لتحقيق أقصى قدر من المبيعات خلال ذروة موسم التسوق، بما في ذلك الجمعة البيضاء مع مئات من شركاء البيع.

وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لخلق بيئة تفتح فرص الأعمال، وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل لجميع البائعين المحليين، وجمعت أمازون خبراء محليين وإقليميين لمشاركة المعرفة مع المئات من شركاء البيع في جميع أنحاء مصر.

قال أحمد السبكي، رئيس قطاع البائعين في أمازون مصر: "يسعدنا أن نلتقي بالمئات من البائعين لدينا خلال هذة القمة. هدفنا هو مساعدة البائعين على تحقيق إمكاناتهم، واكتشاف الحلول المبتكرة، والاستفادة من أدوات التنفيذ وبناء العلامة التجارية لدينا لتعزيز أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء على Amazon.eg. قمنا أيضًا بتزويد الشركات بالمعلومات والمهارات والأدوات اللازمة لضمان موسم تسوق ناجح قادم بما في ذلك الجمعة البيضاء، ومع انتقالنا إلى المرحلة التالية، فإننا نظل ملتزمين بتعزيز عمليات شركائنا الكرام في البيع وتوفير فرص أكبر للنمو".

كما قامت قمة البائعين بتكريم البائعين الأفضل أداءً عبر عدة فئات، تتضمن رضا العملاء، وسرعة التسليم، واستخدام أدوات البائع على أمازون، من بين المعايير جوائز في قمة البائعين المحليين لهذا العام مثل مسيري، دلع موبايلك، وتيستا تورو.

يمنح الانضمام إلى شبكة أمازون مصر شركاء البيع إمكانية الوصول إلى ملايين العملاء والمساعدة على بناء الثقة في علامتهم التجارية، مع أكثر من 30 فئة من المنتجات، بدءًا من مستلزمات المنزل والمطبخ، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والصحة، والرياضة، والإلكترونيات، والبقالة، ومنتجات الأطفال، والمزيد. وتعمل أمازون على الترويج لمنتجات شركاء البيع، خاصة خلال مواسم المبيعات والصفقات، ويمثل حدث مبيعات الجمعة البيضاء المرتقب، والمقرر عقده في نوفمبر المقبل، فرصة ممتازة لشركاء البيع لتعزيز أعمالهم من خلال تقديم سلع بأسعار تنافسية، بينما يمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات الجذابة والشحن السريع وخدمات التوصيل الموثوقة.

لتسهيل توصيل المنتجات بشكل مريح وسلس، توفر أمازون مصر أيضًا لشركاء البيع خيارات شحن متنوعة، تشمل هذه الخيارات خدمة الشحن من قبل أمازون (FBA)، والتي تمكن رواد الأعمال من التركيز على تصنيع المنتجات وتوسيع الأعمال، بينما تتولى أمازون مصر التغليف والشحن بالنيابة عن البائعين.