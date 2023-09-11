رئيس جامعة أسيوط البرامج التدريبية فرصة لتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية

الدكتور المنشاوي؛ يؤكد حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في كافة المبادرات الوطنية.

نظمت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ورشة عمل عن الحرف اليدوية ( فن المكرمية - فن صناعة الإكسسوارات )، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوحدة؛ وذلك لدعم الطلاب الموهوبين ، والمنتجين .

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن الجامعة تدعم البرامج التدريبية للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية؛ أثناء فترة دراستهم بالجامعة، وذلك في إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث تستهدف المبادرة تدريب طلاب الجامعة خلال العطلة الصيفية من شهر أغسطس، وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال الحرف التراثية، واليدوية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في كافة المبادرات الوطنية، ومن بينها مبادرة "الطالب المنتج" التي أطلقتها القيادة السياسية؛ بهدف تحفيز الطلاب على العمل، والإنتاج، وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر، مضيفا أن المبادرة؛ تهدف إلى صقل شخصية الطالب، ودعم استقلاليته المادية، والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار ، والإبداع، وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم، وقدراتهم.

حضر أعمال الورشة؛ الدكتور أحمد محمود المنصوري منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ، وحاضر في الورشة الدكتورة هاجر أحمد حامد مدرس الملابس والنسيج بكلية التربية النوعية ، والأستاذة نشوي حمدي مسئول الأنشطة التوعوية لوحدة التضامن الإجتماعي ، والأستاذة مورة محمد مسئول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن مشاركة ( ١٠ )طالبات من مختلف الكليات بالجامعة في الورشة .

وأوضح الدكتور أحمد محمود المنصوري؛ إن المبادرة؛ تستهدف دعم وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب؛ أصحاب الأفكار الخلاقة، والمهارات الحرفية، والذين يسعون نحو تنفيذ مشروعات صغيرة؛ وذلك بهدف العمل، والإنتاج ؛ من خلال تدريبهم، وتأهيلهم ؛لسوق العمل مع إمكانية دعمهم مادياً بمبالغ تقدر بنحو ( ٥ ) آلاف ، وحتي ( ١٠ )آلاف جنيه لأي طالب يقدم دراسة جدوى للمشروع ؛ تساعدهم على تنفيذ المشروعات الخاصة بهم .

الجدير بالذكر ،أن فعاليات الورش تمتد خلال الفترة من ١١ ،وحتي ١٤ من سبتمبر الجاري ، و تستهدف تعليم : الطباعة اليدوية علي القماش ، وفن المكرمية ، والتطريز اليدوي على القماش .

رئيس جامعة أسيوط البرامج التدريبية فرصة لتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية

رئيس جامعة أسيوط البرامج التدريبية فرصة لتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية

رئيس جامعة أسيوط البرامج التدريبية فرصة لتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية

رئيس جامعة أسيوط البرامج التدريبية فرصة لتحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية