حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات بشوارع نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات بعددا من الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادي حمادي.

حيث قاد حسام مبارك رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة، حملة مكبرة استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب طريق المشروع وقرية نجع كمبل والحفناوية نهاية عزبة عبد الله مع حدودنا الاقليمية لمركز العسيرات ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان ذلك لا ياتى الا بالثمار المرجوه منه، وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.