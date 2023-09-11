139 نسمة الكثافة السكانية فى الفدان بأبوتشت شمال قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت، شمال قنا وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية.

طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى.

و قال المحافظ، إن المخطط التفصيلى تم اعتماده على مسطح 179 فدانا وبطاقة استيعابية 24061 نسمة بكثافة 139 شخص/الفدان، وسوف يتم ارساله الى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لاستكمال إجراءات لاعتماده ونشره فى الوقائع المصرية.

أهداف المخططات التفصيلية

وأضاف المحافظ، أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية.

وتابع .. بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة،في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،

أبرز المحافظ، أن إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت يهدف إلى التيسير علي المواطنين وهو ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 4 مدن.