إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بقنا

تمكنت المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم الإثنين، برئاسة أشرف أنور، رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء من دون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى مخالفًا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور محمد صابر، رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الإزالة، عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 875 مترًا تقريبًا وبارتفاع متر ونصف تقريبًا، تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية وتمت الإزالة.

مشيرًا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء من دون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.