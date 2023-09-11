الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الفيتنامي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفيتنامي فو فان ثونج، العلاقات التجارية والاقتصادية وتطلعات فيتنام لتصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2045.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي بين الرئيسين اليوم الاثنين في القصر الرئاسي في هانوي، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وبحث بايدن وثونج قضايا التعاون في مجال التعاون التكنولوجي وخطة فيتنام للتحول إلى الطاقة النظيفة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة بين الولايات المتحدة وفيتنام.

كما تطرق الجانبان أيضا إلى العمل الجاري في مفاوضات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ(IPEF) وأهمية تحقيق نتائج إيجابية في الوقت المناسب لاجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في نوفمبر المقبل.

كما بحث بايدن ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة بين الولايات المتحدة وفيتنام وأعلنا عن الشراكة بين البلدين لأشباه الموصلات.

جاء ذلك خلال اجتماع بايدن وتشينه في مكتب الحكومة في هانوي في إطار زيارة الرئيس الأمريكي الحالية إلى فيتنام، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

كما رحب بايدن وتشينه بالصفقة التاريخية بين شركة بوينج والخطوط الجوية الفيتنامية بقيمة 7.8 مليار دولار والتي ستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

ووفقا للبيان، أعرب بايدن عن تطلعه إلى مقابلة رئيس الوزراء الفيتنامي عندما يزور الولايات المتحدة أواخر الشهر الجاري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد عقد بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قمة أمريكية فيتنامية للابتكار والاستثمار مع قادة الصناعة الأمريكيين والفيتناميين - جنبا إلى جنب مع تشينه ووزير الاستثمار الفيتنامي نجوين تشي دانج - لمناقشة أولويات توسيع التعاون التكنولوجي والاقتصادي، بما في ذلك الاستثمارات الفيتنامية في الولايات المتحدة.