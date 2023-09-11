محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و محمد فرج عبد المقصود مدير عام التأمينات والمعاشات، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و حلمى حيدر مدير عام إدارة أملاك الدولة بالديوان العام، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفيرعدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تمويل مشروعات لهم من خلال برنامج فرصة.

فرص العمل

وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بفحص حالة طفل يحتاج للعلاج، وتقديم الدعم الطبي اللازم له بشكل فورى، وكذا إعادة اختبارات القياس لعدد من المتقدمات لمدرسة التمريض أمام لجنة ثلاثية لتحديد مدى أحقيتهم فى القبول.

واستمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولي بالرعاية، بشأن توفير أكشاك تعينهم على ظروف الحياة، ووجه بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك لهم.



















